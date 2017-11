Little Big Lies-actrice Kathryn Newton speelt hoofdrol in Pokémon-film

Newton was dit jaar te zien als de oudste dochter van Reese Witherspoon in HBO-serie Big Little Lies. De 20-jarige actrice heeft ook rollen in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri en in Lady Bird. Beide films worden gezien als kanshebbers voor de Oscars en andere filmprijzen.

De film gaat over een Pokémondetective, die een vriendschap aangaat met een menselijke jongen. Samen ontmoetten ze journalist Lucy, de rol van Newton, met wie ze een avontuur beleven. De jongen wordt gespeeld door Justice Smith.

Volgens The Hollywood Reporter was er veel concurrentie voor de rol van Lucy. Onder meer Natalia Dyer uit Stranger Things en Katherine Langford uit 13 Reasons Why zouden ook in de running zijn geweest.