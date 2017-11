Liu Yifei speelt Mulan in live actionversie van gelijknamige tekenfilm

Het verhaal van de film is gebaseerd op de klassieke Chinese legende over de jonge Chinese vrouw Hua Mulan die zich vermomt als man om zo in een oorlog mee te vechten.

De tekenfilm uit 1998 verdiende nominaties voor Golden Globes en een Oscar. In 2005 verscheen Mulan 2.

Er werd volgens The Hollywood Reporter lang gezocht naar een actrice die gestalte zou kunnen geven aan de Chinese jonge vrouw. Nadat in vijf werelddelen audities werden gehouden onder meer dan duizend actrices, werd Yifei gekozen.

De Chinese, die ook bekend is onder de naam Crystal Liu, is één van de bekendste actrices van China. Yifei, die als kind enkele jaren in New York woonde, was eerder te zien in films als The Forbidden Kingdom, Outcast, The Chinese Widow, Once Upon a Time, The Assassins en Never Gone.

De actrice was ook het gezicht van modemerken als Dior, Tissot, Garnier en Pantene.

Live-actionversies

Disney maakt de laatste jaren steeds vaker live-actionversies van succesvolle animatiefilms.

Zo kwam in 2015 een live-actionversie van Cinderella (Assepoester) in de bioscoop en verscheen dit jaar een nieuwe versie van Beauty and the Beast.

Mulan zal geregisseerd worden door de Nieuw Zeelandse Niki Caro en is vanaf 2019 in de bioscopen te zien.