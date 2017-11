Daniel Day-Lewis sprak altijd al over stoppen met acteren

"Ik wilde me niet nog een keer laten meevoeren door een project. Mijn hele leven roep ik al dat ik wil stoppen en ik weet niet waarom het dit keer anders was, maar het werd een obsessie. Het was iets wat ik echt moest doen", aldus Day-Lewis in W Magazine.

In juni 2017 kondigde de drievoudig Oscarwinnaar aan te stoppen met acteren na het afronden van opnames van Phantom Thread. Destijds gaf hij geen reden voor zijn vertrek.

De 60-jarige acteur zegt nu nog niet gelukkiger te zijn na zijn beslissing. "Ik ben heel erg verdrietig. En dat is de manier waarop ik me nu moet voelen. Het zou ook heel raar zijn als ik nu meteen met een goed humeur in een nieuw project zou stappen."

Lange tijd was acteren het enige wat Day-Lewis wilde doen. "Toen ik begon was het een soort bevrijding. Nu moet ik de wereld op een nieuwe manier leren kennen."

