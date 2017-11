Daphne en Velma krijgen spin-off van Scooby-Doo

De opnames van de live action-film zijn al van start gegaan. Sarah Jeffery speelt daarin Daphne Blake en Sarah Gilman vertolkt de rol van Velma.

De film moet in 2018 in de biocoop te zien zijn. Daphne And Velma wordt geproduceerd door Blondie Girl, het bedrijf van actrice en zangeres Ashley Tisdale en haar zus Jennifer.

Scooby-Doo verscheen voor het eerst in 1969. Er zijn tientallen series en films gemaakt over de hond en de vier tieners die mysteries oplossen. Er wordt momenteel ook gewerkt aan een nieuwe animatiefilm rond de Deense dog en zijn team, die in 2020 moet gaan draaien.