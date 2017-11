Nicollette Sheridan speelt Alexis in nieuwe serie Dynasty

Wanneer de Desperate Housewives-ster precies zal opduiken als Alexis, wil de Amerikaanse zender The CW niet bekendmaken.

Alexis Carrington Colby werd in de originele serie gespeeld door Joan Collins. Al sinds de start van de nieuwe serie eerder dit jaar werd druk gespeculeerd over de nieuwe vertolkster van de manipulatieve verleidster, die nog geregeld opduikt in ranglijsten van de meest memorabele televisieschurken ooit.

Lange tijd deden geruchten de ronde dat de keuze was gevallen op Heather Locklear, die in de jaren 80 Sammy Jo speelde in Dynasty. Ook Teri Hatcher werd vaak genoemd als potentiële opvolger van de inmiddels 84-jarige Joan Collins.