Jennifer Lawrence tegen haar zin geconfronteerd met recensies Mother!

"Bij het promoten van een film moedig je mensen meestal aan erheen te gaan, en daarna ligt het niet meer in jouw handen. Op zo'n moment laat ik het los", vertelt de actrice aan collega Adam Sandler voor een dubbelinterview in Variety.

Bij Mother!, een film die door recensenten 'waanzinnig' en 'onvoorspelbaar' werd genoemd, liepen de zaken anders. "Na een promotiedag kwam ik terug in het hotel en het laatste waar ik het over wilde hebben, was die film. Hij (Aronofsky, red.) komt terug, en wil het juist alleen maar over de film hebben."

"Ik snap het wel", gaat de actrice verder. "Het was zijn baby. Hij schreef de film, verwekte de film, regisseerde de film. Ik had een dubbele rol. Ik moest de begripvolle partner zijn, maar tegelijk dacht ik: mag ik alsjeblieft één seconde niet aan Mother! denken?"

Verdedigen

Aronofsky begon vervolgens met het voorlezen van recensies. "Uiteindelijk zei ik: dit is niet gezond. Ik ga dit niet lezen, want dan ga ik mezelf verdedigen. En ik wil later in een interview niet terughoren dat ik mezelf verdedig, want dat is nergens voor nodig. Het is fantastisch, wat we hebben gedaan."

Vorige week werd bekend dat de 27-jarige Lawrence en 48-jarige Aronofsky na een relatie van ongeveer een jaar uit elkaar zijn. De actrice had eerder relaties met acteur Nicholas Hoult en Coldplay-zanger Chris Martin. Aronofsky was tot 2010 getrouwd met actrice Rachel Weisz, met wie hij een zoon heeft.