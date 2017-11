Jessica Chastain bij première Molly's Game in Amsterdam

De presentatie van de première is in handen van oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo.

Jessica Chastain speelde onder meer in The Help, The Martian, Interstellar en The Huntsman: Winter’s War. Eerder dit jaar was ze al te zien in The Zookeeper’s Wife. Ze won verschillende prijzen, waaronder een Golden Globe voor haar hoofdrol in Zero Dark Thirty.

Molly's Game is het regiedebuut van Oscar-winnaar Aaron Sorkin. De film is gebaseerd op de gelijknamige memoires van Molly Bloom die van professionele skiester opklom naar high class pokerhostess. Het levert haar de titel ‘the poker princess’ op. De hoofdrollen in de film, die vanaf 26 december in de bioscopen draait, worden vertolkt door Jessica Chastain, Idris Elba en Michael Cera.