Gilmore Girls-makers willen alleen nieuwe afleveringen 'als het goed voelt'

In november 2016 kreeg de serie, gemaakt van 2000 tot 2007, een vervolg in de vorm van Gilmore Girls: A Year in the life waarin moeder Lorelai en dochter Rory gevolgd werden ruim tien jaar verder. Hoewel steeds meer populaire series nieuwe afleveringen krijgen, was het geen vooropgezet plan om nieuwe afleveringen te maken.

"De enige reden waarom het de vorige keer gebeurde, was omdat we met z'n allen op een filmfestival waren en daar aan een open bar hingen en iedereen enthousiast was", aldus Sherman-Palladino in gesprek met The Hollywood Reporter.

De vier afleveringen waren in Nederland via Netflix te zien. Wanneer nieuwe afleveringen volgen is dus onduidelijk. "De meiden (Alexis Bledel en Lauren Graham, red.) en wij moeten het eens zijn en er zin in hebben. Er staat nu nog niks op de planning, maar we staan er voor open als we ineens ideeën hebben."