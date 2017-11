MTV kondigt nieuwe Jersey Shore serie aan

De bekende hoofdpersonen uit de originele serie staan ook in Jersey Shore Family Vacation centraal. MTV probeert op deze manier de meest succesvolle serie uit de geschiedenis van de zender nieuw leven in te blazen.

De zender is onlangs een nieuwe weg ingeslagen en wil zich meer focussen op jonge kijkers.

Jersey Shore kwam in 2009 op het eerst op televisie en heeft zes seizoenen gelopen. In de realityshow worden acht mensen gevolgd die een zomer lang in één huis worden gestopt en voornamelijk feesten. Op het hoogtepunt in 2011 keken er gemiddeld 9 miljoen mensen per aflevering.