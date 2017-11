CBS beëindigt serie Jeremy Piven na beschuldigingen seksuele intimidatie

USA Today meldt dat de zender niet verder wil gaan met de serie. Naast de beschuldigingen aan het adres van Piven, trekt de serie ook weinig kijkers. De laatste vier afleveringen van het eerste en meteen laatste seizoen worden nog wel gemaakt en uitgezonden.

Piven bedankte de fans van de show via Twitter: "Sorry dat we niet verder gaan met deze 'familie' die we gecreëerd hebben. Ik ben trots op wat we hebben neergezet. Bedankt voor jullie steun!"

Piven heeft tot nu toe alle aantijgingen ontkend. Hij stelde zelf voor om een leugendetectortest te ondergaan, om zo zijn onschuld te bewijzen. Die test viel uit in zijn voordeel.

Recentelijk stond er echter een nieuwe vrouw op, die tegenover BuzzFeed News beweerde dat hij zich seksueel aan haar opgedrongen zou hebben toen ze figurant bij de serie Entourage, waarin de acteur speelde.