Hoofdrolspelers aanwezig bij reünie De Johnsons in Eye

De bijzondere vertoning vindt plaats in bioscoop Eye in Amsterdam, zo maakte organisator Jan Doense maandag bekend.

Ook regisseur Rudolf van den Berg en producent Haig Balian komen die avond naar Eye. De Johnsons was begin 1992 in de Nederlandse bioscopen te zien. De film vertelt over een alleenstaande moeder (Monique van de Ven) die samen met haar tienerdochter (Esmée de la Bretoniere) gaat kamperen in de Biesbosch. Hier worden zij belaagd door zeven psychopaten.

De Johnsons trok toentertijd 200.000 bezoekers; daarnaast oogstte de film succes op een flink aantal festivals in het buitenland.

Voorafgaand aan de horrorfilm wordt XANGADIX LIVES! vertoond, een documentaire over het maakproces en de impact van De Johnsons.

"Als het om Nederlandse horror gaat, heeft iedereen het altijd zeer terecht over De Lift en Amsterdamned", stelt Doense. "Maar ook De Johnsons hoort zeker in dit rijtje thuis. Het blijft een ontzettend slimme, inventieve en effectieve film die zeer onterecht een beetje in de vergetelheid is geraakt. Er werkten zowel voor als achter de schermen zo ontzettend veel serieuze, grote namen aan het project mee."