Film Bram Fischer volgend jaar in Amerikaanse bioscopen te zien

Bram Fischer gaat half januari in New York in première in het Lincoln Center tijdens het Jewish Film Festival. De landelijke release volgt daarna, zo maakt regisseur Jean van de Velde maandag bekend.

Zijn film is inmiddels al in tien landen verkocht, waaronder ook in India en China. De blanke advocaat Bram Fischer behoedde Nelson Mandela in de jaren zestig voor de doodstraf.

Mandela kreeg levenslang en werd dertig jaar later president van het land; Fischer moest zijn stoutmoedigheid met een celstraf en een eenzame dood bekopen.

Het drama, met Peter Paul Muller in de hoofdrol, was de afgelopen maand onder meer te zien op festivals in Kaapstad en Londen, waar de film meerdere prijzen in de wacht sleepte.

Ook won Bram Fischer twee Gouden Kalveren, voor het scenario en de hoofdrolspeler.