James Cameron sloeg Harvey Weinstein bijna met beeldje na Oscarwinst

"Het gebeurde op de hoofdvloer van het theater. De muziek ging net weer aan om aan te geven dat we moesten gaan zitten toen het misging. Mensen zeiden alleen maar: 'Niet hier! Niet hier!' Alsof het beter was geweest als we in de parkeergarage hadden gevochten, maar zo vlak voor de uitzending die weer live ging niet", aldus de regisseur in gesprek met Vanity Fair.

Cameron kreeg ruzie met Weinstein, die destijds nog werkte voor productiehuis Miramax, om Guillermo del Toro. De regisseur zou door het productiehuis "belachelijk" zijn behandeld, maar Weinstein deed tegen Cameron alsof hij zeker bij hen moest komen werken. "Ik heb hem daar meteen verteld hoe ik er over dacht hoe hij met mensen omging op basis van de ervaring van mijn vriend. Dat leidde tot een flinke ruzie."

Weinstein wordt verdacht van seksuele intimidatie en misbruik van tientallen vrouwen. De filmproducent werkt momenteel niet en zit in een kliniek.