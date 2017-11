Halina Reijn te zien in Zweedse serie over wapenhandel

De opnames van de serie, die volgend jaar wordt uitgezonden, zijn deze week afgerond. De hoofdrollen worden gespeeld door Jens Hultén (Mission Impossible: Rogue Nation) en Josefin Asplund (Vikings). Charlotte Brändström is de regisseur.

De achtdelige serie gaat over een man die dertig jaar geleden zijn eigen dood in scène heeft gezet en nu terugkeert naar Zweden om wraak te nemen op een Zweedse wapenhandelaar. Reijn speelt in Conspiracy of Silence de rol van Maggie van Haal, de CEO van een Zweeds-Belgische wapenfabriek die op het punt staat een grote deal te sluiten met Indonesië.

Reijn is op dit moment in de bioscopen te zien in de tragikomedie Oude Liefde, over een gescheiden echtpaar dat op latere leeftijd weer gevoelens voor elkaar krijgt.