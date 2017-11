Amerikaanse acteur en producent Rance Howard (89) overleden

"Clint en ik waren gezegend met het feit dat we Rance Howard's zoons waren", aldus de 63-jarige Ron, wiens broer Clint (58) ook acteert.

"Een van zijn grootste talenten was het combineren van ambitie met persoonlijke integriteit. Hij was een boerenzoon die geboren werd tijdens de crisis in de jaren dertig en wist onze familiegeschiedenis te veranderen dankzij zijn passie voor acteren", schrijft Ron.

Rance Howard was in verschillende films van zijn zoon te zien, zoals Apollo 13, Parenthood en A Beautiful Mind. Ook had hij rollen in series als Bones en Happy Days. Een paar films met Howard moeten nog uitkomen, waaronder The Christ Slayer en Apple Seed.

Rance Howard verloor zijn vrouw Judy, met wie hij in 2001 trouwde, in januari. Van 1949 tot 2000 was de acteur getrouwd met Jean Speagle Howard; de moeder van Ron en Clint. Zij overleed in 2000.