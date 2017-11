Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Het volledige tweede seizoen van Frontier is te zien. In het Noord-Amerika van de achttiende eeuw vechten meedogenloze pelsjagers en ondernemers om de heerschappij over de bonthandel vanuit de machtige Hudson's Bay Company.

Spike Lee

Ook nieuw is She’s Gotta Have It. In deze Spike Lee-serie op basis van zijn debuutfilm uit 1986 probeert Nola Darling trouw te blijven aan zichzelf en haar dromen, terwijl ze er drie geliefden op na weet te houden.

Tevens toegevoegd is de westenserie Godless, waarin een wrede crimineel het Wilde Westen terroriseert en een voormalig lid van zijn bende zoekt die een nieuw begin maakte in een rustig stadje waar alleen vrouwen wonen.

Films

Het filmaanbod van Netflix is deze week uitgebreid met Insurgent, onderdeel van The Divergent Series. Tris en Four zijn voortvluchtigen en worden achternagezeten door Jeanine, de leider van de factie Eruditie. In een race tegen de klok moeten ze uitzoeken waar de familieleden van Tris hun leven voor hebben gegeven en waarom de leiders van Eruditie er alles aan doen om ze tegen te houden.

Goosebumps

In het horrorgenre is nu Goosebumps te zien, gebaseerd op de bekende kinderboeken. Een tiener is niet blij met de verhuizing naar een kleine stad, tot hij valt voor het buurmeisje. Maar haar vader schrijft enge horrorverhalen die tot leven komen.

Muziek

Liefhebbers van de diva’s van de muziekwereld hadden deze week geluk: het allerlaatste concert van de iconische Barbra Streisand is sinds afgelopen week te zien op Netflix.

Documentaire

De nu al veelgeprezen docu Cuba and the Cameraman is eindelijk te zien. De met een Emmy bekroonde filmmaker Jon Alpert volgt drie Cubaanse families gedurende vier tumultueuze decennia in de geschiedenis van het land.