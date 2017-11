Plien van Bennekom ziet naaktscènes niet zitten

"Ik liet hem weten dat ik geen trek had in wat ik maar pornografisch ballet noem", vertelt Van Bennekom (46) in het AD.

"Er zitten in de film wel enkele intieme scènes, maar ik ben daarin niet naakt te zien. Ik ben moeder van drie kinderen en wil niet dat op het schoolplein naar hen geroepen wordt: 'we hebben je moeder in haar blootje gezien.' Daar had ik totaal geen trek in. Ik hou het liever preuts in de film."

Van Bennekom heeft weer geen moeite om af en toe onaantrekkelijk in beeld te verschijnen. "Bij de make-up vraag ik vaak om een pukkel met haar, een mee-eter of een monobrauw, dat zijn wenkbrauwen die aan elkaar zijn gegroeid", legt ze uit. "Ik heb bij mijn werk nooit op mijn uiterlijk geleund. Ik heb niet het gevoel dat naarmate ik ouder word ik mijn talent verlies."