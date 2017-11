Matt Berry bevestigt terugkeer komedie Toast of London

In een interview met BBC Radio 6 zegt Berry dat hij nieuwe afleveringen aan het schrijven is. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe reeks te zien is, want Berry liet weten niet vast te willen zitten aan een deadline.

Van 2013 tot 2015 verschenen er op de Britse televisiezender Channel 4 drie seizoenen van Toast of London, een halfuur durende komedie die draait om een egocentrische en excentrieke acteur van middelbare leeftijd (gespeeld door Berry).

Diverse bekende acteurs en andere personen uit de film- en televisiewereld hadden gastrollen in de serie, onder wie Jude Law, Jon Hamm en Martin Freeman.

De serie kreeg goede kritieken en won ook diverse prijzen, waaronder een BAFTA-award voor de acteerprestaties van Berry.