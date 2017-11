Schrijfster Papadag wil met serie geen boodschap uitdragen

"Ik wil absoluut geen boodschap uitdragen", vertelt de 50-jarige Bos, die eerder films als Minoes en Het Paard van Sinterklaas maakte, in de Volkskrant. "Het is niet zo dat je aan het einde van de afleveringen denkt: vaders moeten meer of minder voor hun kinderen zorgen."

"Ik hoop wel dat zo'n serie de kijkers het idee geeft: het is leuk om voor je kinderen te zorgen", aldus de dochter van producent en scenarioschrijver Burny Bos.

"Het is niet alleen gedoe, het kan je ook iets opleveren. Dat is dan misschien toch een klein boodschapje. Maar verder wil ik vooral zeggen: het leven is zo nu en dan best ingewikkeld, vaderschap ook, help elkaar een beetje."

Hajo Bruins, Ruben van der Meer en David Lucieer hebben hoofdrollen in Papadag, waarin een groep vaders elkaar elke donderdag ontmoet bij de zandbak in het park. De achtdelige serie wordt vanaf woensdag uitgezonden op NPO 3.