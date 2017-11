The Other Side of Everything is beste lange documentaire op IDFA

Aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden.

De speciale juryprijs in dezelfde categorie (2.500 euro) is toegekend aan The Deminer van regisseurs Hogir Hirori en Shinwar Kama. Het is een portret van de Iraakse kolonel Fakhir die eigenhandig duizenden landmijnen en bermbommen onschadelijk maakte.

The Long Season van cineast Leonard Retel Helmrich is verkozen tot de beste Nederlandse documentaire. Hij filmde een jaar lang het leven in een Syrisch vluchtelingenkamp in het Libanese dorp Majdal Anjar. De prijs bestaat uit een bedrag van 7.500 euro. Alicia, een film van Maasja Ooms over een jong meisje dat opgroeit in een kindertehuis, krijgt de juryprijs in deze categorie (2.500 euro).

Vrijdagavond wordt in een liveprogramma op de televisie bekendgemaakt welke documentaire de publieksprijs krijgt.

Amsterdam Human Rights Award

Afgelopen maandag werd voor de eerste keer de Amsterdam Human Rights Award (25.000 euro) uitgereikt. De prijs van de gemeente Amsterdam ging naar de makers van Piripkura, een documentaire over twee Indianen die vechten voor het behoud van hun nomadische manier van leven in het regenwoud van de Amazone.

Vorige week donderdag werd op het IDFA voor het eerst ook de Karen de Bok Talent Award toegekend. Die prijs van 25.000 euro ging naar documentairemaker Marina Meijer voor haar filmplan C'est les autres.

De prijs heette voorheen de Mediafondsprijs Documentaire, maar is nu vernoemd naar Karen de Bok. Zij was hoofdredacteur televisie van de VPRO en overleed begin dit jaar.