'Jude Law speelt rol in Captain Marvel'

Law zou volgens Variety de rol van Doctor Walter Lawson, oftewel Mar-Vell, gaan spelen.

De film, die zal worden geregisseerd door Anna Boden en Ryan Fleck, gaat over de Air Force-pilote Carol Danvers (Larson). Nadat tijdens een ongeluk haar DNA verwisseld wordt met dat van een alien, krijgt zij superkrachten. Het personage van Law helpt Danvers met het omgaan met deze nieuwe krachten.

Samuel L. Jackson speelt in de film wederom het bekende Marvel-personage Nick Fury. Ben Mendelsohn speelt de rol van slechterik.

Captain Marvel is de eerste speelfilm van Marvel Studios waarin een vrouwelijke superheld de hoofdrol speelt. De film is vanaf 8 maart 2019 in de bioscoop te zien.

Law is eerst nog te zien als Albus Dumbledore in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald en in de thriller The Rhythm Section.