Regiedebuut Theo Maassen ook in bioscopen te zien

Billy is een komedie over de beroemde buikspreker Gerard en zijn populaire pop Billy. Het botert niet meer tussen pop en buikspreker, vooral niet omdat de grofgebekte pop sterallures begint te ontwikkelen. Zowel op het podium als in het dagelijks leven is Billy de baas over Gerard.

In Billy speelt de Vlaamse acteur Bruno Vanden Broecke buikspreker Gerard. Andere hoofdrollen worden gespeeld door onder anderen Ruben van der Meer, Christine de Boer en Ellen Parren.

"Geweldig dat Billy in de bioscoop komt", zegt Maassen in een reactie. Hij noemt de bios geen betere plek om een komedie als Billy te bekijken. De kaartverkoop voor de kersttournee start komende maandag. Daarna is de film vanaf 4 januari in de bioscopen te zien. De tv-film wordt eind februari uitgezonden.