Film Murder on the Orient Express krijgt vervolg

De verwachting is volgens The Hollywood Reporter dat Kenneth Branagh ook het tweede deel zal regisseren en terugkeert als detective Hercule Poirot. Een scriptschrijver van Murder on the Orient Express werkt ook aan het script voor het tweede deel.

Murder on the Orient Express is momenteel nog te zien in Nederlandse bioscopen, maar heeft wereldwijd al zo'n 150 miljoen dollar (128 miljoen euro) opgehaald. Naast Branagh hebben ook Judi Dench, Johnny Depp en Michelle Pfeiffer rollen n de film.

In Death on the Nile gaat detective Poirot op vakantie in Egypte. Hij komt terecht in een driehoeksrelatie die uitloopt op een moord.

