International Emmy Award voor acteur Kenneth Branagh

Dit gebeurde tijdens tijdens de 45e editie van de award-show in het Hilton New York Hotel. De serie Wallander is afgeleid van de gelijknamige Zweedse serie, die is verfilmd naar de boeken van Henning Mankell. Branagh speelt hierin de rol van inspecteur Wallander.

De Noors-Ierse acteur en filmregisseur maakt momenteel furore in de bioscoop met zijn film Murder On The Orient Express. Het wereldberoemde boek van Agatha Christie uit 1934 vertelt het verhaal over een gepleegde moord aan boord van de beroemde luxetrein, die tot eind jaren zeventig tussen Istanbul en Londen reed. Branagh is niet alleen regisseur, maar neemt ook de rol van Hercule Poirot op zich, de detective die elk Agatha Christie plot weet op te lossen.

Sorry voor alles

Het Belgische televisieprogramma Sorry Voor Alles heeft in New York een Emmy in de wacht gesleept.

Sorry Voor Alles won in de categorie Non-Scripted Entertainment. Bedenker Kamiel De Bruyne en presentator Adriaan Van den Hoof namen de prijs in ontvangst. Van het programma is ook een Nederlandse versie, die door Jan Smit wordt gepresenteerd.

De Nederlandse fotografe Robin de Puy was genomineerd in de categorie Arts voor haar Close Up-documentaire Robin de Puy - Ik ben het allemaal zelf. Daarnaast maakte de Engelstalige miniserie Tokyo Trial van regisseur Pieter Verhoeff ook kans op een award. Beiden wisten hun nominatie helaas niet te verzilveren.