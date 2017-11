'Lizzy Caplan speelt vrouwelijke hoofdrol in Gambit'

Gambit, met in de hoofdrol Channing Tatum, gaat over Remy LeBeau, een mutant uit de X-Men-strips en -films die voorwerpen kan laden met explosieve kinetische energie.

Caplan zou in vergaande gesprekken zijn met filmstudio Fox. Welke rol ze precies gaat spelen is volgens Variety nog niet bekend.

De actrice is bekend van haar rol in de Emmy-award winnende serie Masters of Sex, die werd uitgezonden van 2013 to 2016. De actrice was ook te zien in de films Cloverfield, 127 Hours, Now You See Me 2 en Allied.

Gambit is vanaf 14 februari 2019 in de bioscopen te zien. De release van de film was eerder gepland, Gambit zou eigenlijk al in 2016 te zien zijn, maar kampte met tegenslagen. Zo vertrokken er verschillende regisseurs en werd het script meerdere malen herschreven.

Gore Verbinski

In oktober werd bekend dat Gore Verbinski de nieuwe regisseur van de film is. Verbinski regisseerde eerder de eerste drie films van The Pirates of the Caribbean, The Ring en Rango.

Het script van Gambit is geschreven door Joshua Zetumer. Hoofdrolspeler Tatum zal ook als co-producent fungeren.