Actrice en zangeres Della Reese (86) overleden

De familie van Reese heeft haar overlijden aan diverse media bevestigd.

In Touched by an Angel, dat werd uitgezonden van 1994 tot 2003, speelde de actrice de rol van de engel Tess. De dramaserie was een grote hit in Amerika en Reese kreeg twee Emmy-nominaties voor haar rol.

De actrice werd in Detroit geboren als Dellareese Patricia Early en begon al jong met zingen. Reese zong onder andere in een gospelkoor voordat ze in de jaren vijftig een platencontract tekende en een hit had met Don’t You Know.

Al snel kreeg de zangeres rollen in tv-series als Police Woman en McCloud, waarna ze in 1969 haar eigen talkshow kreeg. Ze was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die The Tonight Show with Johnny Carson ​mocht meepresenteren en had daarna ook nog rollen in onder andere Chico and the Man, It Takes Two en Room 222.

In1979, nadat Reese een aneurysma en twee zware operaties overleefde, werd ze dominee, onder de naam Rev. Dr. Della Reese Lett.

Van 1996 tot 1998 was de actrice te zien in een terugkerende rol in Promised Land, een spinoff van Touched by an Angel. Haar laatste tv-optreden was in 2014, in de serie Signed, Sealed, Delivered.

