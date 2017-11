Gijs Scholten van Aschat speelt rol in De Dirigent

Ook acteur Scott Turner Schofield, onder meer bekend van zijn rol in soapserie The Bold and the Beautiful, heeft een belangrijke bijrol in de film bemachtigd. Dat hebben producent Shooting Star en distributeur Splendid Film maandag gemeld.

De Dirigent is gebaseerd op het leven van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Zij was begin twintigste eeuw de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde. Tot op heden lukt het vrouwen nog steeds niet om aan de top van de wereldranglijst van dirigenten te komen. De hoofdrol wordt vertolkt door Christanne de Bruijn.

Willem Mengelberg

Willem Mengelberg (1871-1951) was een van de beroemdste dirigenten die Nederland ooit kende. Hij leidde een halve eeuw, tussen 1895 en 1945, het Concertgebouworkest in Amsterdam. Van Mengelberg mocht Brico niet optreden in de Amsterdamse muziektempel.

De film wordt geregisseerd door Maria Peters, die eerder grote hits als Kruimeltje, Pietje Bell en Sonny Boy maakte. De opnames zijn vorige week afgerond.

De Dirigent is naar verwachting vanaf 25 oktober 2018 in de Nederlandse bioscopen te zien.