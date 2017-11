Paddington-makers verfilmen kinderboeken The Magic Faraway Tree

Het boek uit 1943, geschreven door Enid Blyton, is in tientallen landen verschenen en is miljoenen keren verkocht. Het is de eerste keer dat The Magic Faraway Tree wordt verfilmd, meldt Variety.

Het boek is onderdeel van een grotere reeks genaamd The Faraway Tree. De verschillende verhalen spelen zich steeds af op dezelfde plek: een betoverd bos waar de boom uit de titel groeit. De boom is zo groot dat er huisjes in zijn gemaakt die worden ontdekt door kinderen en waar ze avonturen beleven.

Over de cast is nog niets bekend, net als dat nog niet duidelijk is wie de film moet gaan regisseren. De scriptschrijvers van Paddington werken nu aan het scenario.