The Cosby Show-acteur Earle Hyman overleden

Hyman overleed afgelopen vrijdag in een zorginstelling in New Jersey, vertelt zijn neefje aan de Amerikaanse entertainmentwebsite The Hollywood Reporter.

De Amerikaanse acteur was ook vaak op het toneel te zien en leende zijn stem aan een van de personages uit de populaire tekenfilmreeks ThunderCats.

Hoewel Hyman in The Cosby Show de vader van Cliff Huxtable (gespeeld door Bill Cosby) vertolkte, was hij in werkelijkheid slechts elf jaar ouder dan Cosby.