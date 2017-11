Herman Brood-film maakt kans op prijs in Amerika

De documentaire over zanger Herman Brood is genomineerd in de categorieën beste regie en beste camerawerk. Dat maakt zijn management ArtistMan zaterdag bekend.



De LA Film Awards (LAFA) is een maandelijkse filmcompetitie voor filmmakers wereldwijd. Unknown Brood ging een jaar geleden in première op het prestigieuze IDFA-festival in Amsterdam en sleepte daar ook al twee nominaties in de wacht.

De film duikt in het verleden van Nederlands bekendste rock-'n-rollmuzikant om met niet eerder vertoond materiaal en de mensen die het dichtst bij hem stonden de belangrijke momenten te herbeleven.

Momenteel werkt Alink aan de absurdistische documentaire Goin’ Rectal over de glam-rockband Rectum Raiders.