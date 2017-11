Televisieserie Nashville stopt na zesde seizoen

"Na meer dan 120 afleveringen geloven we dat het tijd wordt om de serie aan het einde van het komende seizoen af te sluiten", schrijft de zender in een verklaring.

"We zijn de Nashville-fans speciale dank verschuldigd, omdat zij de serie naar een ongelooflijke hoogte hebben gebracht. We zijn het hen verplicht om het zesde seizoen tot het meest opwindende en meest memorabele van allemaal te maken."

Nashville gaat over twee rivalen in de countrymuziek, gespeeld door Connie Britton en Hayden Panettiere. Of zij ook in het laatste seizoen terugkeren, is nog onduidelijk. Michiel Huisman was van 2012 tot 2014 te zien in de serie. In Nederland wordt Nashville uitgezonden door FOX.