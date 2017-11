Derde seizoen voor Hollands Hoop aangekondigd

Dat melden de omroepen vrijdag.

Franky Ribbens schrijft wederom het scenario en de regie is opnieuw in handen van Dana Nechushtan.

"Geweldig dat we een derde seizoen mogen maken! We zijn nog lang niet uitverteld en alle personages die het dit seizoen overleven, mogen uiteraard weer mee naar de 'High North'", zo laten de twee in een verklaring weten.

Hollands Hoop vertelt het verhaal van psychiater Fokke Augustinus (Marcel Hensema) die met zijn gezin naar het Groningse platteland is verhuisd en daar in de cannabisteelt terecht is gekomen.

Naast Hensema zijn er rollen voor Kim van Kooten, Martijn Lakemeier, Peter Van Den Begin en Hadewych Minis. Acteurs Gaite Jansen, Camilla Siegertsz en Jonas Smulders maakten in seizoen twee, dat momenteel wordt uitgezonden op NPO 2, hun entree.