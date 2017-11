'The Get Down-acteur Justice Smith speelt hoofdrol in Pokémon-film'

Welke rol de 22-jarige acteur gaat spelen, is nog niet bekend. Variety meldt dat Detective Pikachu draait om het gele wezentje Pikachu. Onduidelijk is nog of andere personages uit de animatieserie terugkeren.

De film wordt geregisseerd door Rob Letterman (Monsters vs. Aliens en Shark Tale) en het script geschreven door Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) en Alex Hirsch (Gravity Falls).

Smith is voor Detective Pikachu nog te zien in het vervolg op Jurassic World.

