'Sylvester Stallone dwong minderjarig meisje tot trio in jaren tachtig'

Dat blijkt uit een politierapport dat in handen is van Daily Mail. Een oud-rechercheur van de politie van Los Angeles bevestigt dat het om een bestaand politierapport gaat.

De vrouw werd naar eigen zeggen door de nu 71-jarige Stallone onder druk gezet om seks met hem en zijn bodyguard Michael De Luca te hebben in het Hiltonhotel, waar zij net als de mannen verbleef. De bodyguard, die in 2013 werd doodgeschoten door de politie, was toen 27 jaar oud.

Nadat ze seks had gehad met de acteur, haalde Stallone de bodyguard erbij. De vrouw voelde zich niet meer prettig bij de situatie, maar had het gevoel dat ze er niet meer onderuit kon. De Luca dwong haar vervolgens tot orale seks en penetreerde haar terwijl ze Stallone oraal moest bevredigen.

Bedreigd

Na het voorval werd de vrouw naar eigen zeggen bedreigd door de acteur. Ze mocht het aan niemand vertellen omdat beide mannen getrouwd waren. Als ze toch haar mond zou opentrekken, "zouden ze haar flink op haar hoofd moeten slaan." De politie kwam bij de vrouw aan de deur na een telefoontje van een hotelmedewerker, maar ze wilde uit schaamte en angst geen aangifte doen.

Michelle Bega, de publicist van Stallone, noemt het verhaal tegenoverThe Wrap belachelijk en zegt dat er niks van waar is. "Niemand was ooit op de hoogte van dit verhaal - inclusief meneer Stallone - tot de publicatie van vandaag. Hij heeft nooit met welke autoriteiten dan ook over dit onderwerp gepraat."

Het is niet voor het eerst dat Stallone wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Zijn halfzus Toni-Ann Filiti dreigde in 1987 met een aanklacht nadat ze naar eigen zeggen jarenlang was verkracht en aangerand door de acteur. De vrouw overleed in 2012.