Amazon koopt wereldwijde rechten Nieuwe Buren

Amazon heeft alle rechten verworven, behalve in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. RTL/Videoland bezit de rechten in de Benelux en in het Verenigd Koninkrijk liggen die bij Channel 4.

Tot nu toe zijn er twee seizoenen gemaakt van de serie. De derde reeks is in de maak en is volgend jaar te zien op Videoland.

Nieuwe Buren draait om twee stellen met elk hun eigen geheimen, verlangens, misverstanden en uitspattingen. In het eerste seizoen verhuizen Eva (Bracha van Doesburgh), net zwanger van haar eerste kind, en Peter (Daan Schuurmans) naar een kindvriendelijke buurt in de buitenwijk van een grote stad.

In het tweede seizoen ontmoet Eva haar nieuwe buren Steffi (Karina Smulders) en Lex (Fedja van Huêt), die een geheim met zich meedragen. De derde reeks brengt nieuwe buren Milo (Tibor Lukács) en Anouk (Fockeline Ouwerkerk) en echt acteursstel Abbey Hoes en haar vriend Tobias Kersloot naar de wijk.