Titel vervolg Fantastic Beasts bekendgemaakt

De tweede film in een reeks van vijf gaat Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald heten, zo maakt de filmmaatschappij donderdag bekend.

Precies een jaar geleden kwam de eerste film in de serie uit, die draait om de tovenaar Newt Scamander (gespeeld door Eddie Redmayne) en gebaseerd is op het gelijknamige boek geschreven door Harry Potter-auteur J.K. Rowling. De tweede film draait om de tovenaar Gellert Grindelwald, die donkere magie beheerst en langzamerhand een steeds grotere groep volgers krijgt.

Dit personage werd geïntroduceerd aan het einde van de eerste film en wordt vertolkt door Johnny Depp. De verhalen spelen zich af in hetzelfde universum als de Harry Potter-verhalen.

David Yates neemt opnieuw de regie op zich. Naast Redmayne en Depp zijn in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ook onder meer Jude Law, Zoë Kravitz en Ezra Miller te zien. De film gaat op 16 november 2018 in première.