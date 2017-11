Tweede seizoen American Crime Story over moord op Gianni Versace

Penelope Cruz speelt de rol van Donatella Versace, de zus van Gianni, die zijn mode-imperium overnam nadat hij overleed. De twee waren altijd bijzonder hecht en zij zag het dan ook als haar taak om zijn levenswerk voort te zetten.

Dat is gelukt, want Versace is nog altijd een van de meest toonaangevende en succesvolle modehuizen ter wereld. Ricky Martin is te zien als Versace's levenspartner Antonio D'Amico.

FX heeft de trailer van The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story gelanceerd. De eerste aflevering wordt op 17 januari 2018 in Amerika uitgezonden. De eerste reeks van de populaire reeks ging over O.J. Simpson.