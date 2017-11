Brett Ratner werkt niet mee aan vervolg op Wonder Woman

Dat bevestigde hoofdrolspeelster Gal Gadot in NBC's Today nadat eerder deze week berichten verschenen dat de actrice niet mee wilde werken aan Wonder Woman 2 als Ratner nog bij het project betrokken zou zijn.

"Er is veel geschreven over mijn opvattingen en gevoelens en iedereen weet hoe het zit want ik houd niets achter. Maar er zijn zo veel meer mensen betrokken bij deze film. Ik was niet de enige, iedereen had allemaal hetzelfde gevoel", aldus Gadot die benadrukt dat al was besloten om niet verder te gaan met Ratner voordat het nieuws naar buiten kwam.

Ratner wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. Hij was met zijn bedrijf RatPac-Dune betrokken bij Wonder Woman. De film was dit jaar een van de grote hits in de bioscopen met een wereldwijde opbrengst van meer dan 400 miljoen dollar.