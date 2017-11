Documentairefestival IDFA begint aan jubileumeditie

Het is een van de 312 documentaires die tot en met 23 november zijn te zien op diverse plekken in de hoofdstad.

Amal maakt kans op de eerste Amsterdam Human Rights Award, die dit jaar door de gemeente in het leven is geroepen. De docu die het thema mensenrechten het best verbeeldt, krijgt 25.000 euro. Nieuw is ook dit jaar de Karen de Bok Talent Prijs, waar eveneens 25.000 euro aan is verbonden.

De Balie

De jubileumeditie wordt gevierd in De Balie, waar het festival ooit begon. Hier laten achttien bekende documentairemakers films zien die hun blik op het genre en het leven hebben veranderd. Tegelijkertijd neemt het IDFA hiermee ook afscheid van medeoprichter en festivaldirecteur Ally Derks.

Op woensdag 22 november wordt bekend wie de winnaars zijn van de verschillende competitieprogramma's.

'Echt absurd'

Wat in 1988 begon met tachtig documentaires en 3000 bezoekers, groeide uit tot het grootste documentairefestival ter wereld. Dit keer zijn er zo'n driehonderd films te zien en de organisatie hoopt dat er weer meer kaartjes worden verkocht dan het recordaantal van vorig jaar, toen er 280.000 tickets uit gingen.

''Dat is iets wat je van tevoren niet verwacht'', blikt Derks terug. ''In de eerste jaren verdubbelde het aantal bezoekers elk jaar. Echt absurd.''

Reflexie

In de afgelopen dertig jaar is er volgens Derks veel veranderd op documentairegebied.

''Er wordt veel meer gemaakt en er is ook meer behoefte aan de verhalen achter het nieuws. Mensen houden van verhalen. Nu het nieuws zo vluchtig is, krijg je in anderhalf uur toch de kans voor verdieping, reflexie en persoonlijke verhalen.''