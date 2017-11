Remco Campert speelt rol in verfilming Het Leven is Vurrukkulluk

Het leven is Vurrukkulluk gaat over de vrienden Mees (Reinout Scholten van Aschat) en Boelie (Géza Weisz) die samen met de knappe, hen onbekende Panda een lentedag in het Vondelpark beleven.

Het is de eerste keer dat Campert in een speelfilm te zien is. De tragikomedie is geregisseerd door Frans Weisz, die al vanaf de publicatie van het boek in 1961 het plan had een verfilming te maken.

Just Film Distribution brengt Het leven is Vurrukkulluk op 25 januari uit in de Nederlandse bioscopen.