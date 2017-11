Zendaya in film over eerste Afro-Amerikaanse die studeert aan eliteschool

De film wordt ook geproduceerd door de Spider-Man-actrice, samen met actrice Reese Witherspoon.

A White Lie is een verfilming van het boek The Gilded Years, geschreven door Karin Tanabe. Het verhaal speelt zich af aan het eind van de negentiende eeuw en draait om Anita Hemmings, een Afro-Amerikaanse vrouw met een licht getinte huid die wil studeren aan de Amerikaanse eliteschool Vassar. Ze doet zich hierbij voor als blanke vrouw.

Zendaya (21) is onder meer bekend van haar hoofdrol in Spider-Man: Homecoming en is ook te zien in The Greatest Showman, waarin ze een trapezeartieste speelt.

