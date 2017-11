Ook misstanden op set dramaserie One Tree Hill

Dat onthullen de vrouwelijke cast- en crewleden in een open brief waarin ze hun steun uiten aan scenariste Audrey Wauchope, die afgelopen weekeinde over haar ervaringen met Schwahn twitterde zonder zijn naam te noemen.

Wauchope schreef dat zij en een andere schrijver tijdens hun werk voor de serie werden lastiggevallen door Schwahn. Zo zou hij ongepaste opmerkingen hebben gemaakt en hen hebben betast. Ook liet hij ongevraagd naaktfoto's zien van een actrice met wie hij een affaire had.

Stressstoornis

Schwahn zou ook andere leden van de cast en crew op soortgelijke manier hebben behandeld, zo staat in de open brief. "Meerdere mensen zijn nog steeds in behandeling voor een posttraumatische stressstoornis." Het wangedrag van Schwahn bleef echter geheim uit angst dat de show werd gecanceld.

One Tree Hill liep van 2003 tot 2012. Het statement is ondertekend door castleden als Sophia Bush, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz en Danneel Harris. Chad Michael Murray had ook een rol in de serie.

E!, de zender die tegenwoordig samenwerkt met Schwahn voor de serie The Royals, stelt in een reactie de berichtgeving rond de tv-maker in de gaten te houden. De zender zegt 'te streven naar een veilige werkomgeving waarin iedereen respectvol en professioneel wordt behandeld'.