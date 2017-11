'Tom Sizemore betastte 11-jarige medespeelster op filmset'

Dat meldt The Hollywood Reporter. De nu 26-jarige actrice, die anoniem wil blijven, zoekt alsnog gerechtigheid voor deze daad.

Sizemore zou tijdens een scène waarin het meisje bij hem op schoot moest zitten, zijn hand over haar vagina hebben laten gaan en zelfs met zijn vinger in haar vagina zijn gekomen. De ouders van het kind lichtten hierop de casting director in, die Sizemore confronteerde met het verhaal. Hoewel hij het ontkende, werd hij toch van de set verwijderd.

Drankgebruik

The Hollywood Reporter sprak met meerdere mensen die destijds betrokken waren bij de film en volgens hen gingen er veel geruchten rond over het wegsturen van de acteur. Zo was hij vaak onder invloed van drank en drugs en gedroeg hij zich vaak vreemd.

Hoewel de ouders van het meisje de politie inlichtten, deden ze geen aangifte. Een paar maanden later kwam Sizemore weer op de set om de opnames af te maken. Het incident bleef in de doofpot, tot nu. De vrouw heeft een advocaat in de arm genomen om juridische actie te ondernemen tegen de acteur, maar ook tegen haar vader en moeder.

Stephen Rice, de adviseur van Sizemore, wilde niet op de zaak reageren.