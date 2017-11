Kemna Casting stopt alle samenwerking met Job Gosschalk

Dat laat het castingbureau maandag weten in een persbericht.

"Alle samenwerkingsverbanden tussen Job Gosschalk en Kemna Casting zijn inmiddels gestaakt: mogelijke indirecte invloed als stemgerechtigd mede-aandeelhouder van Kemna Casting en gelieerde bedrijven wordt zo snel mogelijk beëindigd", aldus het bericht.

Gosschalk maakte vorige week dinsdag bekend zijn werk neer te leggen omdat hij "over grenzen" was gegaan.

Na de verklaring van Gosschalk kwamen in media zoals Nieuwe Revu en RTL Boulevard meerdere mannen naar buiten met hun verhaal. De regisseur wordt door verschillende mannen beschuldigd van seksuele intimidatie. Zo zou hij acteurs gevraagd hebben naakt auditie te doen.

Kemna Casting

Gosschalk, die tot 10 jaar geleden als casting-director werkzaam was bij Kemna Casting, benadrukte in zijn verklaring dat zijn oud-collega's van het castingbureau niet wisten van zijn gedrag, maar in gesprek met het AD vertelden verschillende oud-medewerkers vorige week dat dat niet waar is. Zij benadrukten ook dat andere medewerkers van het bedrijf het gedrag van Gosschalk overnamen.

Kemna Casting ontkende in de krant iets te hebben geweten van het gedrag van Gosschalk. "Wij wisten of weten niets van gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Dat neemt niet weg dat we de kwestie serieus nemen, geschrokken zijn en gaan onderzoeken welke aanpassingen we zouden kunnen doen om die veilige omgeving - waarvan we dachten dat die er altijd was - te kunnen garanderen."

Vertrouwenspersoon

In het persbericht laat Kemna Casting maandag weten het onafhankelijke Bureau Integriteit (BING) in te hebben geschakeld om te ondersteunen bij de te nemen vervolgstappen. Het bureau heeft daarnaast een externe vertrouwenspersoon ingesteld en een klachtenregeling, meldingsregeling en een gedragscode opgesteld.

Kemna Casting roept "iedereen die iets heeft meegemaakt dat hij of zij als ongewenst, grensoverschrijdend of intimiderend heeft ervaren" op dit te melden bij het castingbureau of de vertrouwenspersoon. Kemna Casting zegt daarna alle nodige maatregelen nemen op basis van de meldingen en/of klachten.