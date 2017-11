Filmstudio Deense regisseur Lars von Trier onderwerp van nieuwe misbruikzaak

De Deense regisseur (Dancer in the Dark, Antichrist, Nymphomaniac) is een van de oprichters van studio Zentropa, maar zijn naam wordt volgens The Guardian niet expliciet in de aantijgingen van de vrouwen genoemd.

De vrouwen vertellen in gesprek met de krant Politiken dat ze in een volledig verziekte werksfeer terechtkwamen, die er zelfs voor gezorgd heeft dat enkele van de vermeende slachtoffers uit de filmsector zijn gestapt.

Veel beschuldigingen wijzen in de richting van Peter Aalbæk Jensen, die niet alleen medeoprichter is maar ook 25 procent van het bedrijf in handen houdt. Jensen zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan het betasten en beledigen van vrouwelijke werknemers. Hij zou zich vooral op jonge stagiaires hebben gericht die hij denigrerende opdrachten zou hebben gegeven.

Propaganda

Meta Louise Foldager Sørensen, die ooit als producent aan de studio was verbonden, laat weten dat het gedrag van Jensen ingeworteld zit in de bedrijfsvoering van Zentropa. Andere vrouwen spreken over een vorm van propaganda.

Jensen heeft al laten weten dat hij zich niet de door de vrouwen weergegeven situaties kan herinneren, maar dat ze volgens hem waarschijnlijk wel hebben plaatsgevonden.

Von Trier zelf moest vorige week uitleg geven, nadat muzikante en actrice Björk hem had beschuldigd van overschrijdend gedrag. De IJslandse sprak zich in een bericht op Facebook uit over een intimiderende en onaangename ervaring met een Deense regisseur op een filmset.

Ze noemde weliswaar geen namen, maar Von Trier is de enige Deense regisseur met wie zij ooit samenwerkte. Björk speelde in 2000 de hoofdrol in de film Dancer in The Dark, geregisseerd door Von Trier.

Von Trier heeft de beschuldigingen van Björk ontkend.