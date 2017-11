Helen Mirren wil Donald Trump spelen

"Ik zou zo grappig zijn als Trump", zei de 72-jarige Britse actrice volgens The Hollywood Reporter tijdens een evenement op Loyola Marymount University in Los Angeles. "Ik heb bijna hetzelfde haar. Ik vind Trump een fascinerend en buitengewoon personage.

De actrice denkt dat het niet heel moeilijk zou zijn om Trumps psyche te doorgronden. "Je begint altijd bij iemands jeugd. Je kijkt naar zijn opleiding, naar zijn vader en moeder. Ik weet niet veel over de achtergrond van Trump, maar als ik hem zou spelen, zou ik daar beginnen. Je moet beginnen bij het kind, en het kind in hem is nog volop aanwezig."

The Queen

Mirren vertelde op de universiteit ook over haar rol in The Queen uit 2006, die haar een Oscar opleverde. Ze had ooit een korte ontmoeting met de echte koningin Elizabeth vóór het maken van die film, maar zag de vorstin ook naderhand nog een keer. "Het was een beladen moment. Ze heeft me nooit direct aangesproken op de film, maar introduceerde me wel aan iemand anders met de woorden: 'Dit is Helen Mirren. Ze speelde mij, weet je wel, in de film."

In Mirrens nieuwste film The Leisure Seeker gaat ze op een roadtrip met haar man, die wordt gespeeld door Donald Sutherland. "De opnames waren zwaar", aldus de actrice. "Ze vonden plaats in het zuiden van de Verenigde Staten in de zomer, dus het was ontzettend heet. Maar ik heb me goed vermaakt. Donald en ik reden lekker rond in een oude camper zonder remmen."