Johan Nijenhuis bevestigt Twentstalige film met Herman Finkers

Finkers schrijft het scenario en gaat de hoofdrol spelen in De beentjes van St. Hildegard. Johanna ter Steege speelt zijn vrouw.

De tragikomedie gaat over een echtpaar dat bijna met pensioen gaat, maar eigenlijk niet zo lekker meer in het huwelijk zit. "Het klinkt als zware kost, maar laat het maar aan Finkers en Nijenhuis over om daar toch iets leuks van te maken", lacht de Twentse regisseur. "Het wordt een film geheel in de geest van het werk van Herman."

De film zal deels in het Twents gesproken zijn en ook grotendeels in Twente opgenomen worden. De makers gaan in december in de regio op zoek naar acteurs voor de andere rollen. Het is de bedoeling dat De beentjes van St. Hildegard in 2019 in de bioscopen te zien is.

Regiosoap

Het zal de eerste keer zijn dat Finkers in een bioscoopfilm speelt. Wel was de cabaretier eerder al te zien in de regiosoap Van jonge leu en oale groond, die hij samen met Nijenhuis maakte voor RTV Oost.

Van de regisseur gaat begin december de nieuwe komedie Gek van Geluk in première, met cabaretière Plien van Bennekom in de hoofdrol. Nijenhuis geldt dankzij grote hits als Verliefd op Ibiza, Zoop, Costa en Onze Jongens als een van de succesvolste Nederlandse filmmakers.