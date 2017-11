Star Trek-acteur George Takei ontkent aantijgingen van seksuele intimidatie

De gebeurtenissen zijn "simpelweg nooit gebeurd", schrijft de Star Trek-acteur op Facebook.

"Ik heb mijn hersenen gekraakt of ik me meneer Brunton herinner en ik kan niet zeggen dat ik dat doe. Ik neem deze beschuldigingen heel serieus en ik wilde een doordachte reactie plaatsen en niet iets in het moment."

Hij beschrijft de situatie nu als 'hij zei/hij zei veertig jaar geleden". De acteur zegt niet in staat te zijn "niet wederzijdse handelingen" uit te voeren. "Brad, die mij honderd procent steunt, als mijn partner en echtgenoot al dertig jaar, staat acher mij." Takei sluit af met het bedanken van zijn fans.

Brunton kwam zaterdag naar buiten met het verhaal dat hij in de jaren tachtig na een afspraakje met Takei mee naar zijn huis ging. Daar werd hij even onwel en toen hij weer bij kennis kwam, zegt hij dat hij zijn broek op zijn knieën had terwijl Takei aan zijn kruis zat.