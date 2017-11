Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

The Sinner

In deze nieuwe miniserie zie je een jonge moeder (Jessica Biel) die zich niet kan herinneren waarom ze een vreemde heeft doodgestoken. Een sympathieke rechercheur probeert dit mysterie te ontrafelen. Het kijken waard, mits je van steen bent of graag extreem bang bent. Verschillende reviewsites betitelen de serie namelijk als té eng!

Buurman en Buurman

Wie liever iets luchtigers heeft kan vanaf nu ook afstemmen op Buurman en Buurman. Netflix stelt alle afleveringen tegelijk beschikbaar.

Andere series waarvan deze week seizoenen op Netflix verschenen: Lady Dynamite, Crazy Ex Girlfriend, Glitter Force Doki Doki, Dinotrux Superladers, Blazing Transfer Students, Nobel en Project MC².

Films

Honey, I Shrunk the Kids

Komedieklassieker van het kleinste formaat. Als enkele kinderen door een verstrooide professor verkleind worden tot 6 mm en, opgeveegd, in het afval verdwijnen, begint het avontuur pas echt. Prima in de stemming komen voor die andere 'kleine film' die binnenkort uitkomt.

Paul Blart: Mall Cop

Paul Blart (Kevin James) droomt van een baan als State Trooper. Ongetraind en ongewapend besluit hij dat hij de enige is die het kan opnemen tegen criminelen!

Andere films die deze week op Netflix verschenen: Woodlawn, The Journey Is the Destination, O Matador.

Documentaires

De streamdienst biedt daarnaast liefst vijf nieuwe docu’s. Naast The Mind of a Chef en Rolling Papers, verschenen deze week ook Williams (over het beroemde race-imperium), Jerry Seinfeld: Comedian en Meet the Mormons.