Ellen Page zegt dat Brett Ratner haar dwong om uit de kast te komen

"'Je zou haar moeten neuken, zodat ze zich realiseert dat ze lesbisch is', zei hij tegen mij", schrijft Page vrijdagavond op haar Facebookpagina.

"Ik was achttien jaar oud. Hij keek naar een vrouw die naast me stond, ze was zo'n tien jaar ouder dan ik, wees naar me en zei dit", schrijft Page. "Ik was een jongvolwassene die nog niet uit de kast was gekomen. Ik wist dat ik lesbisch was, maar ik wist het ook weer niet, om het zo maar te zeggen. Ik voelde me aangevallen toen dit gebeurde, ik keek naar mijn voeten en durfde niets te zeggen. Niemand durfde er iets over te zeggen."

Op "een bepaald punt" belandde Page in een discussie met Ratner. "Hij wilde dat ik een t-shirt zou dragen met de tekst 'Team Ratner' erop. Ik wilde niet, maar hij zette me onder druk. Ik vertelde hem dat ik niet in zijn team zat."

Beledigend gedrag

"Later die dag kwamen er producenten naar mijn trailer om te zeggen dat ik 'niet zo tegen hem had mogen praten'. Ik kreeg een reprimande en hij werd niet gestraft voor zijn homofobe actie en beledigende gedrag. Ik was een actrice die nog niemand kende. Ik was achttien jaar oud en had nog niet het 'gereedschap' om te weten hoe ik met de situatie om moest gaan."

Page schrijft ten slotte dat het genoemde gedrag "niet als normaal" moet worden gezien. "Vergelijk fouten of criminele handelingen niet met elkaar qua ernst. Sta jezelf niet toe om verdoofd te raken van de slachtoffers die zich nu uiten. Stop niet met het opkomen voor onze burgerrechten. Ik ben dankbaar voor iedereen die zich uitspreekt tegen misbruik, jullie verbreken de stilte. Jullie zijn de revolutie."